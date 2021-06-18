В ГД не поддержали идею снизить нештрафуемый порог скорости

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Инициативы, предусматривающие снижение нештрафуемого порога скорости движения в населенных пунктах до 10 километров в час, недостаточно проработаны и не имеют поддержки среди депутатов, заявил в председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Озвучиваемые инициативы, с одной стороны, недостаточно проработаны, несут в себе увеличение коррупции и ошибок при определении превышения скорости. С другой стороны, те, кто их инициирует, не учитывают негативного отношения к этому большинства депутатов Госдумы", - написал Володин в своем телеграм-канале.

По словам спикера Госдумы, подобные инициативы не следует предлагать в период социального напряжения.

"В ситуации, когда и так много тревог и напряжения в обществе, лучше не предлагать темы, которые под собой не имеют оснований для поддержки", - отметил Володин.

В четверг, 17 июня, депутат Родион Букачаков внес в Госдуму законопроект об установке штрафа в 500 рублей за превышение скорости на 10-20 километров в час в населенных пунктах. В настоящий момент в России действует нештрафуемый лимит превышения разрешенной скорости в 20 км/ч.