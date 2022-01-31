В ночном клубе в Ленинградской области зарезали военнослужащего

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Военнослужащий скончался от ножевого ранения в городе Выборг в Ленинградской области, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

По его данным, инцидент произошел накануне в ночном клубе. Мужчина сообщил администратору, что его ударили ножом, и попросил вызвать скорую помощь, но умер до прибытия медиков.

Отсмотрев записи с камер видеонаблюдения, сотрудники правоохранительных органов смогли найти и задержать подозреваемого - безработного местного жителя.

Возбуждено уголовное дело об убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ).

Как уточнил источник, ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за кражу.

По данным СМИ, погибший пытался утихомирить буйных посетителей, вступившись за сотрудницу клуба.

Информацией об инциденте из официальных источников "Интерфакс" не располагает.