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Семилетний мальчик пропал в Приморье

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Семилетнего мальчика разыскивают в приморском городе Арсеньев, к поискам присоединились сотрудники полиции и волонтеры, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления МВД.

"Приметы разыскиваемого: рост 128 см; волосы темные, короткие; глаза темно-карие. Был одет: болоньевые штаны со светоотражающими элементами на голени спереди; темно-синяя куртка до пояса с капюшоном с меховым ободом; черная вязаная шапка, имеющая на подвороте красную узкую полоску и белую надпись Adidas; бежевые рукавицы с пришитыми на внешних сторонах ушками; черные полусапоги с застежками на липучках. Имел при себе маленькую ледянку фиолетового цвета", - говорится в сообщении.

О пропаже ребенка сообщила его мать. Она рассказала, что в понедельник вечером мальчик ушел из дома и до сих пор не вернулся.

Сейчас ребенка ищут поисковые группы, в состав которых вошли инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники уголовного розыска и полиции, а также наряды патрульно-постовой и дорожно-патрульной службы, волонтеры и участники добровольных дружин, говорится в сообщении.

Всех, кто знает о местонахождении ребенка, просят срочно сообщить в полицию.

Приморский край

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