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В Новосибирске в питомнике при пожаре погибли 26 птиц

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В Новосибирском зоопарке сгорел зимний питомник для птиц в Заельцовском районе. Погибли 26 птиц, сообщили в управлении МЧС по региону.

Деревянное одноэтажное здание из бруса было полностью в огне, когда на место прибыли пожарные. Постройка сгорела вся. Площадь возгорания составила 36 кв. м, огонь потушили за 25 минут.

В МЧС считают, что пожар начался из-за аварийного режима работы электрообогревателя в питомнике.

МЧС Новосибирск Новосибирский зоопарк

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