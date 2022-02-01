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Вузы Томска перейдут на дистанционный режим до конца зимы

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Вузы Томска, входящие в состав Большого университета (БУ), приняли решение перевести обучение в дистанционный режим до конца февраля, сообщается в телеграм-канале БУ.

"Эта мера связана со сложившейся в Томской области неблагоприятной эпидобстановкой. Сегодня изменение режима работы обсудили все университеты-члены Томского консорциума научно-образовательных и научных организаций", - говорится в сообщении.

За все время наблюдений в Томской области зафиксирован 67 464 случая COVID-19, выздоровел 63 0 81 человек, умерли 704 заболевших.

В БУ интегрированы шесть томских вузов: Томский госуниверситет (ТГУ), Томский политех (ТПУ), Томский университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), Томский государственный архитектурно-строительный университет (ТГАСУ), Сибирский государственный медицинский университет (СибГМУ) и Томский государственный педагогический университет (ТГПУ).

Кроме того, в проект входят пять академических институтов, крупнейший в стране Национальный исследовательский медицинский центр, а также Научно-исследовательский ядерный университет "МИФИ".

Одной из целей создания БУ является более удобное сотрудничество с крупными компаниями и масштабирование в международном пространстве. Консорциум вузов и НИИ планирует выступать в международных рейтингах единой структурой.

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