Жителя Омской области заподозрили в убийстве четырехлетней падчерицы

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Житель деревни Кольцово Кормиловского района Омской области задержан по подозрению в убийстве четырехлетней дочери своей сожительницы, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону во вторник.

Смерть девочки была констатирована минувшей ночью приехавшими по вызову врачами скорой помощи.

"В результате проведенных следственных действий установлено, что к преступлению причастен 38-летней сожитель матери девочки", - говорится в сообщении.

По версии следствия, около часа ночи, когда девочка попросила включить ей мультики, подозреваемый, который был пьян в тот момент, из личной неприязни задушил ребенка. На шум проснулась мать девочки, которая вызвала скорую помощь и полицию.

Уголовное дело возбуждено по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

В региональном СКР отмечают, что соседи характеризуют эту семью с отрицательной стороны, как злоупотребляющую спиртным. В ходе расследования уголовного дела следователи намерены, в том числе, дать оценку действиям или бездействию профилактических служб, в обязанности которых входит контроль за условиями жизни и воспитания ребенка в неблагополучной семье.

Ход расследования обстоятельств этого преступления поставлен на контроль прокуратурой области. В свою очередь прокуратура Кормиловского района начала проверку деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на предмет соблюдения требований законодательства, в том числе по своевременному выявлению неблагополучной семьи.