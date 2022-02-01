Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:24Заразились
на 01.02В России 11 986 913+125 836В мире 378 320 768+3 633 861

Жителя Омской области заподозрили в убийстве четырехлетней падчерицы

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Житель деревни Кольцово Кормиловского района Омской области задержан по подозрению в убийстве четырехлетней дочери своей сожительницы, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону во вторник.

Смерть девочки была констатирована минувшей ночью приехавшими по вызову врачами скорой помощи.

"В результате проведенных следственных действий установлено, что к преступлению причастен 38-летней сожитель матери девочки", - говорится в сообщении.

По версии следствия, около часа ночи, когда девочка попросила включить ей мультики, подозреваемый, который был пьян в тот момент, из личной неприязни задушил ребенка. На шум проснулась мать девочки, которая вызвала скорую помощь и полицию.

Уголовное дело возбуждено по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

В региональном СКР отмечают, что соседи характеризуют эту семью с отрицательной стороны, как злоупотребляющую спиртным. В ходе расследования уголовного дела следователи намерены, в том числе, дать оценку действиям или бездействию профилактических служб, в обязанности которых входит контроль за условиями жизни и воспитания ребенка в неблагополучной семье.

Ход расследования обстоятельств этого преступления поставлен на контроль прокуратурой области. В свою очередь прокуратура Кормиловского района начала проверку деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на предмет соблюдения требований законодательства, в том числе по своевременному выявлению неблагополучной семьи.

Омская область СКР

Новости

При назначении детских выплат перестанут учитывать арестованное имущество семьи

Пандемия коронавируса

В Роспотребнадзоре ждут, что пик заболеваемости COVID в РФ наступит к середине февраля

В Роспотребнадзоре ждут, что пик заболеваемости COVID в РФ наступит к середине февраля

В России за сутки госпитализировали 17 487 пациентов с коронавирусом

В России за сутки госпитализировали 17 487 пациентов с коронавирусом

Верховный суд счел ликвидацию "Мемориала" соразмерной его нарушениям

В Минфине ждут решения по криптовалютам в течение месяца

В Минфине ждут решения по криптовалютам в течение месяца

Что случилось этой ночью: вторник, 1 февраля

Генпрокуратура подготовит предложения по отмене ошибочных штрафов с дорожных камер

Генпрокуратура подготовит предложения по отмене ошибочных штрафов с дорожных камер

Неизвестные избили видного общественного деятеля Ингушетии

"Онэксим" продаст структуре "Росатома" 82,47% акций "Квадры"

"Онэксим" продаст структуре "Росатома" 82,47% акций "Квадры"

Что произошло за день: понедельник, 31 января

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });