На Кубани прекратили полномочия судьи, устроившего смертельное ДТП

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Полномочия судьи Краснодарского краевого суда Юрия Захарчевского, которого могут привлечь в качестве обвиняемого в уголовном деле о ДТП с гибелью человека, прекратили с 1 февраля на заседании квалификационной коллегии, сообщает объединенная пресс-служба судов края.

Заседание состоялось 28 января. Полномочия Захарчевского были прекращены "на основании пп.1 п.1 ст. 14 закона РФ "О статусе судей в Российской Федерации" по его письменному заявлению", говорится в сообщении.

В свою очередь на сайте Высшей квалификационной коллегии судей России опубликована предварительная повестка внеочередного заседания, назначенного на 7 февраля, где планируется рассмотреть вопрос по судье Захарчевскому о даче согласия на привлечение его в качестве обвиняемого по пункту "б" ч. 4 ст. 264 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) УК РФ и на возбуждение в отношении него уголовного дела по ст. 125 (оставление в опасности), говорится в повестке.

Ранее сообщалось, что авария произошла 7 апреля 2020 года. По информации адвоката семьи потерпевшего Алексея Иванова, автомобиль Toyota Land Cruser, за рулем которого был Захарчевский, сбил 29-летнего велосипедиста Данила Юханова. В августе 2020 года молодой человек скончался в больнице.

В СМИ сообщалось, что водитель скрылся с места ДТП и был обнаружен позднее.

Региональное СУ СКР по данному факту расследует уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель одного человека и сопряженное с оставлением места происшествия). Председатель СКР Александр Бастрыкин взял на контроль расследование этого дела после открытого обращения к нему адвоката семьи погибшего.