Бастрыкин взял на контроль дело о смертельном ДТП в Краснодаре с участием судьи

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку обстоятельств гибели молодого человека в ДТП с участием судьи Краснодарского краевого суда, сообщила пресс-служба СКР в среду.

Ранее в СМИ было размещено открытое обращение адвоката семьи погибшего к председателю СК России с требованием привлечь к уголовной ответственности судью, являвшегося участником ДТП, в результате которого погиб мужчина, говорится в сообщении.

Происшествие случилось 7 апреля 2020 года. В публикациях на эту тему отмечалось, что водитель скрылся с места ДТП, его нашли позднее. Региональным СУ по данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель одного человека и сопряженное с оставлением места происшествия).

Бастрыкин поручил подробно доложить о проведенных следственных действиях в рамках расследования уголовного дела.

"С целью установления степени вины каждого участника дорожного движения была назначена дополнительная автотехническая судебная экспертиза, на основании которой следствию предстоит дать правовую оценку произошедшим событиям и установить виновника преступления", - отмечает пресс-служба СКР.

По информации адвоката семьи потерпевшего Алексея Иванова, автомобиль Toyota Land Cruser, за рулем которого был судья краевого суда Юрий Захарчевский, сбил 29-летнего велосипедиста Данила Юханова. В августе 2020 года мужчина скончался в больнице.

"Судья Захарчевский, несмотря на инкриминируемое ему преступление, продолжает работу", - сообщил Иванов "Интерфаксу".