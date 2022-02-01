Хакеры выложили на сайте администрации Сочи поддельные документы

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Власти Сочи разыскивают злоумышленников, которые взломали сайт администрации города и внесли ряд изменений в опубликованную информацию.

"Несанкционированный доступ на сайт администрации Сочи зафиксировали специалисты управления информатизации и связи. В результате взлома злоумышленники получили доступ к разделу нормативно-правовых актов", - сообщает горадминистрация во вторник.

Отмечается, что несанкционированный доступ был оперативно пресечен.

"В постановлении "Об утверждении календарного плана праздничных дней, памятных и юбилейных дат, знаменательных событий и мероприятий на 2022 год" злоумышленниками были внесены недостоверные записи, намеренно направленные на разжигание межнациональной розни. Также был зафиксирован ряд других фактов подмены официальных формулировок", - говорится в сообщении.

Сейчас вся недостоверная информация с сайта горадминистрации уже удалена.