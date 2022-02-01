Мишустин призвал сделать медпомощь в поликлиниках более быстрой и удобной

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Первичное звено здравоохранения РФ испытывает колоссальные нагрузки из-за ежедневного роста количества заболевших коронавирусом, необходимо принять решения, которые улучшат медпомощь в поликлиниках, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Вместе с борьбой с коронавирусом надо продолжить решение и других вопросов в здравоохранении, особенно которые волнуют людей. Здесь, прежде всего, речь должна идти о первичном звене, именно оно сегодня столкнулось с огромным вызовом и испытывает колоссальные нагрузки", - сказал Мишустин на совещании по вопросам социально-экономического развития РФ.

Он подчеркнул, что врачи помогают большому количеству заболевших, "число которых увеличивается каждый день". "И уже сейчас надо принимать решение, чтобы получение помощи в поликлиниках не только в условиях таких серьезных испытаний, но и в обычной жизни, было более удобным и быстрым для граждан. Важно обеспечить индивидуальный подход к лечению пациентов", - сказал премьер.

Современные технологии, по его словам, должны упростить процедуру записи к врачу, выдачу заключений и рецептов. "Необходимо сократить сроки ожидания приема у специалиста, ну, и конечно, избавить медицинский персонал от бумажной работы и бесконечных отчетов", - отметил глава правительства РФ.