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Семерых членов запрещенной в РФ экстремистской организации осудили в Саратове

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Волжский районный суд Саратова вынес приговор в отношении семерых активных участников местной ячейки признанного экстремистским и запрещенного в РФ религиозного объединения "Таблиги Джамаат", сообщила во вторник пресс-служба регионального управления ФСБ.

По версии следствия, подсудимые принимали участие в религиозно-проповеднических поездках по Саратовской области для вовлечения представителей мусульманского сообщества в экстремистскую деятельность. "Организаторы ячейки координировали выезд своих сторонников в Индию, Бангладеш и Пакистан для прохождения теологического обучения в центрах экстремистского объединения", - говорится в сообщении.

Во время обысков у подсудимых были изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы, средства связи, заграничные паспорта.

Суд квалифицировал их действия по ч. 2 ст. 282.2 УК России (организация деятельности экстремистской организации). Пятеро обвиняемых дали признательные показания в суде и были осуждены к лишению свободы условно сроком от 2 до 3 лет, двое свою вину не признали и были приговорены к двум годам колонии общего режима каждый.

Саратов ФСБ

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