Блинкен заявил Лаврову о готовности США продолжать обсуждение безопасности

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил о готовности Вашингтона продолжать диалог с Москвой по вызывающим обеспокоенность темам в сфере безопасности, сообщает госдепартамент США.

Блинкен заявил о необходимости для России немедленно предпринять шаги для десэкалации ситуации на границе с Украиной и отвести войска, говорится в пресс-релизе Госдепа.

"Он (Блинкен - ИФ) подчеркнул, что за дальнейшим вторжением на Украину последуют быстрые и серьезные последствия, призвал Россию держаться пути дипломатии", - также говорится в документе.

Госсекретарь США вновь заявил о поддержке Вашингтоном суверенитета Украины и отметил, что страны мира имеют право самостоятельно определять внешнюю политику и формировать альянсы.

Страны Запада обеспокоены передвижением российских войск у границы Украины. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну, и грозят ей санкциями. Россия неоднократно заявляла, что не планирует подобного вторжения.

Переговоры Лаврова и Блинкена прошли в Женеве 21 января. Позднее США представили России письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности. 26 января Блинкен заявил, что рассчитывает на разговор с Лавровым в ближайшие дни.

Накануне стало известно, что очная встреча в ближайшее время не планируется, а на вторник запланирован телефонный разговор.