Путин назвал системным нарушение прав человека на Украине

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Нарушения в сфере прав человека на Украине стали системными, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин.

"Естественно, обсуждался вопрос, связанный с урегулированием украинского конфликта, ситуация на Украине в целом, в том числе в сфере прав человека, нарушение которых приобрело там системный характер", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Он отметил, что Венгрия предпринимает энергичные попытки для решения этой проблемы.

По словам Путина, в ходе переговоров с Орбаном также "затрагивалось нынешнее положение дел в отношениях между Россией и Евросоюзом".