Путин заявил о желании РФ избежать негативного сценария в ситуации с Украиной

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - США мало заботит безопасность Украины, они хотят использовать эту страну в качестве инструмента сдерживания, а Россия хочет избежать негативного развития ситуации, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мне представляется, что те же Соединенные Штаты не столько заботятся о безопасности Украины, хотя, может быть, и думают об этом, но где-то на втором плане", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

По его словам, цель по сдерживанию России может быть достигнута разными путями.

"Втянуть нас в какой-то вооруженный конфликт и заставить с помощью своих союзников в Европе ввести против нас те самые жесткие санкции, о которых говорят сегодня в США. Или втянуть Украину в НАТО, наставить там ударных систем оружия и стимулировать каких-нибудь бандеровцев на решение вопроса Донбасса или Крыма вооруженным путем и таким образом все равно втянуть нас в вооруженный конфликт", - привел несколько вариантов Путин.

"Если мы посмотрим на все эти многочисленные вопросы глубоко, по-серьезному, то станет ясно, что, желая избежать подобного негативного развития ситуации, а мы хотим его избежать, нужно по-настоящему учитывать интересы всех стран, в том числе России, и найти вариант решения этой проблемы", - добавил он.

Ранее во вторник сообщалось, что в ходе пресс-конференции Путин заявил об угрозе военного конфликта НАТО и России в случае вступления Украины в альянс. Он также отметил, что принцип "открытых дверей" не зафиксирован в документах НАТО.