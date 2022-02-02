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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:34Заразились
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Роспотребнадзор сообщил о 253 случаях заражения ВA.2-вариантом "омикрона"

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В России пока выявили 253 случая заражения новым, еще более контагиозным вариантом "омикрона" - ВА.2 или так называемым "стелс-омикроном", сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она уточнила, что заразившиеся живут в Москве, Башкирии, Марий Эл и Ростовской области.

"По состоянию на сегодняшний день в российской национальной базе загружено 80 875 геномных последовательностей, из них 8 239 загруженных - это геновариант "омикрон". Хочу отметить, что мы очень внимательно следим за дальнейшим развитием ситуации и за мутациями внутри этого варианта. На сегодняшний день, хочу доложить, (к линии) ВA.2 относятся 253 сиквенса, это 3%. Линия ВA.3 на территории России не выявлена", - сказала Попова.

Она подчеркнула, что акцентирует на этом внимание, поскольку в нескольких странах говорят, что эта линия еще более контагиозна.

Всего, по данным Роспотребнадзора, в стране подтверждены 15 287 случаев заражения "омикроном" в 83 регионах. Глава правительства Михаил Мишустин ранее на этом же совещании констатировал, что "омикрон" выявили уже почти во всех регионах.

По словам Поповой, у 77,5% заболевших "омикроном" болезнь протекает как ОРВИ. Симптомы пневмонии проявляются у 6,5% заболевших, бессимптомное течение заболевание - у 16%. Под медицинским наблюдением после контакта с заболевшими коронавирусом находятся более 4,3 млн человек.

Мутация "омикрона" ВА.2 была обнаружена учеными из Уппсалы в середине января. По данным зарубежных специалистов, новый штамм является более заразным, чем исходный вариант "омикрон"-штамма B.1.1.529.

"Превышение среднероссийской заболеваемости зарегистрировано в 19 регионах, рост в 83, и в двух мы пока видим снижение заболеваемости. Рост заболеваемости регистрируется во всех возрастных группах, наименьшими темпами в 65 лет и старше, максимальная заболеваемость регистрируется среди подростков 15-17 лет", - сказала также Попова.

По ее словам, последние три недели в России отмечается стремительный рост заболеваемости, по итогам прошедшей четвертой недели показатель составил 468,5 на 100 тысяч человек, это рост в два раза по сравнению с неделей раньше.

Также глава Роспотребнадзора уточнила, что 47% всех случаев заболеваемости коронавирусом приходятся на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, где сосредоточена основная нагрузка на систему здравоохранения.

Хроника 09 января 2020 года – 02 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор Анна Попова коронавирус Михаил Мишустин Москва Башкирия Марий Эл Ростовская область

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