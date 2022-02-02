Мишустин отметил особую ситуацию с COVID-19 в Прикамье

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В Пермском крае заболеваемость коронавирусной инфекцией на 20% выше, чем в среднем по России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Его выступление в координационном совете при правительстве транслировал телеканал "Россия 24".

По информации премьера, в Прикамье стало больше "тех, кто непросто переносит болезнь". В регионе выросли темпы диагностики, однако вызывает беспокойство, что за прошедшую неделю отмечен рост госпитализации как взрослых, так и детей.

Губернатор края Дмитрий Махонин на заседании отметил, что в январе в регионе наблюдалось снижение смертности от коронавируса на 7,6% по сравнению с декабрем 2021 года. По его словам, ежедневно проводится около 18 тысяч тестирований на коронавирус, а в поликлиниках в 2,5 раза увеличено число бригад неотложной медицинской помощи - до более чем 1 тысячи бригад. Свободны более 20% коечного фонда. Помогать врачам направлены около 800 студентов Пермского государственного медицинского университета и Пермского базового медицинского колледжа.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, Пермский край занимает четвертое место среди всех субъектов Федерации и первое место в Приволжском федеральном округе по абсолютному числу вновь регистрируемых случаев, по интенсивному показателю заболеваемости - 13 место в России и первое место в ПФО.