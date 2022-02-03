Утечку топлива с затонувшего судна "Акванавт" устраняют в Приморье

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Разлив топлива с затонувшего судна "Акванавт" устраняют в порту Зарубино, сообщил "Интерфаксу" директор приморского филиала Морспасслужбы Росморречфлота Иван Агаревский.

"Разлив ликвидируется. За вчерашний вечер было вывезено на утилизацию 18 куб. м. смеси, обводненного нефтепродукта. Сегодня подошла машина для перекачки на 10 куб. м., в течение часа еще 18 куб. м. соберут и отправят", - сказал Агаревский.

Он добавил, что благодаря установленным боновым заграждениям удалось избежать распространения нефтепродуктов в акватории порта.

Как сообщалось, в среду утром у причала "Зарубинской базы флота" затонуло рыболовное судно "Акванавт", принадлежащее ООО "Примкраб". Судно следовало с рейсового задания. Во время разгрузки оно начало тонуть и полностью ушло под воду в течение нескольких минут. Были эвакуированы 14 членов экипажа. Погиб старший механик, капитан судна госпитализирован с переохлаждением.

Сразу после затопления вокруг судна были установлены боновые заграждения. На судне было 18 тонн топлива.

Приморским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекших по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ).

По предварительным данным следствия, при разгрузке судно получило крен и потеряло устойчивость, во внутренние помещения судна залилась вода.