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Уголовное дело возбудили после гибели человека при затоплении судна в порту Зарубино

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбудили после гибели члена экипажа затопленного судна в порту Зарубино в Приморском крае, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По данным следствия, были нарушены правила безопасности движения и эксплуатации, из-за чего погиб человек.

"Предварительно установлено, что 2 февраля 2022 года утром в порту Зарубино, расположенном в Хасанском районе Приморского края, у причала № 6 после начавшегося крена, потери остойчивости и поступления воды во внутренние помещения судна, произошло затопление судна "Акванавт". В результате затопления судна погиб старший механик", - говорится в сообщении.

Сейчас идут работы по поднятию судна на поверхность. Следственная группа выехала на место происшествие.

Как сообщалось, около 10:00 (3:00 мск) у причала "Зарубинской базы флота" затонуло рыболовное судно "Акванавт". Судно следовало с рейсового задания. Во время разгрузки начало тонуть, полностью ушло под воду в течение нескольких минут, были эвакуированы 14 членов экипажа. Компания-судовладелец совместно с контролирующими и спасательными службами и ведомствами проводит необходимые мероприятия для установления причин произошедшего.

С судна были эвакуированы 14 человек, изначально на борту было 14 членов экипажа. Капитан судна госпитализирован в больницу поселка Зарубино с переохлаждением.

Приморский край Зарубино краболов "Акванавт"

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