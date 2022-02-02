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Судно затонуло в приморском порту Зарубино

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Краболов "Акванавт" затонул в порту Зарубино в Приморском крае, данных о пострадавших нет, сообщил в среду "Интерфаксу" представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"К месту происшествия выдвинулись спасательные службы, водолазы. По предварительным данным, на борту краболова находится 16 тонн топлива. Находились ли на борту члены экипажа, уточняется", - сообщил представитель надзорного ведомства.

Приморская транспортная прокуратура в связи со случившимся проводит проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности мореплавания.

Представитель компании-судовладельца ООО "Примкраб" сообщил "Интерфаксу", что 14 членов экипажа были эвакуированы с судна.

"В среду, около 10:00 (3:00 мск) у причала "Зарубинской базы флота" затонуло рыболовное судно "Акванавт". Судно следовало с рейсового задания. Во время разгрузки начало тонуть, полностью ушло под воду в течение нескольких минут. Эвакуировано 14 членов экипажа", - сказал собеседник агентства.

На месте работают спасатели, водолазы. Компания-судовладелец совместно с контролирующими и спасательными службами и ведомствами проводит необходимые мероприятия для установления причин произошедшего.

Приморский край Зарубино краболов "Акванавт"

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