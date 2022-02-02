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Один человек погиб при затоплении судна в порту Зарубино

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Один из членов экипажа затонувшего в среду в порту Зарубино судна "Акванавт" погиб, сообщил "Интерфаксу" представитель компании-судовладельца "Примкраб".

"По уточненным данным, стало известно, что одного члена экипажа спасти не удалось. На борту находилось 15 членов экипажа", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось об эвакуации 14 моряков.

По данным правительства Приморского края, погиб старший механик, его тело уже достали на поверхность. Также госпитализирован капитан судна, он получил переохлаждение и доставлен в больницу поселка Зарубино.

"Установлены боновые заграждения, разлива топлива нет", - говорится в сообщении.

Затонувшее судно следовало с рейсового задания. Оно начало тонуть во время разгрузки и полностью ушло под воду в течение нескольких минут. Компания-судовладелец совместно с контролирующими и спасательными службами и ведомствами проводит необходимые мероприятия для установления причин произошедшего.

Приморская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности мореплавания.

Приморский край Зарубино Краболов "Акванавт"

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