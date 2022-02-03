Мэр Барнаула заразился коронавирусом

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Глава Барнаула Вячеслав Франк перешел на удаленный режим работы в связи с выявленной у него коронавирусной инфекцией, сообщает в четверг пресс-служба мэрии города.

"С сегодняшнего дня глава города перешел на дистант, он находится дома и проходит амбулаторное лечение, свое состояние оценивает, как удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Исполнение обязанностей главы города временно возложено на первого заместителя Анатолия Воронкова. Мероприятия, запланированные с участием Франка, частично отменены, остальные проведут заместители главы администрации города.

Мэр обратился к жителям краевой столицы с просьбой соблюдать все ограничения, установленные Роспотребнадзором, и придерживаться рекомендаций врачей.

"Статистика по заболеваемости ковидом ежедневно ставит рекорды, новый штамм инфекции распространяется быстрее. Поэтому прошу вас соблюдать необходимые меры предосторожности. Пройдите вакцинацию, если еще этого не сделали, ревакцинируйтесь вовремя. Берегите себя и своих близких, будьте здоровы", - сказал горожанам Франк.