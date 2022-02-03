Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 05:56Заразились
на 02.02В России 12 128 796+141 883В мире 381 683 860+3 352 849

Мэр Барнаула заразился коронавирусом

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Глава Барнаула Вячеслав Франк перешел на удаленный режим работы в связи с выявленной у него коронавирусной инфекцией, сообщает в четверг пресс-служба мэрии города.

"С сегодняшнего дня глава города перешел на дистант, он находится дома и проходит амбулаторное лечение, свое состояние оценивает, как удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Исполнение обязанностей главы города временно возложено на первого заместителя Анатолия Воронкова. Мероприятия, запланированные с участием Франка, частично отменены, остальные проведут заместители главы администрации города.

Мэр обратился к жителям краевой столицы с просьбой соблюдать все ограничения, установленные Роспотребнадзором, и придерживаться рекомендаций врачей.

"Статистика по заболеваемости ковидом ежедневно ставит рекорды, новый штамм инфекции распространяется быстрее. Поэтому прошу вас соблюдать необходимые меры предосторожности. Пройдите вакцинацию, если еще этого не сделали, ревакцинируйтесь вовремя. Берегите себя и своих близких, будьте здоровы", - сказал горожанам Франк.

Хроника 09 января 2020 года – 03 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
Барнаул Вячеслав Франк Коронавирус

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 3 февраля

Пандемия коронавируса

В России разработали методику определения трех подвидов штамма "омикрон"

В России разработали методику определения трех подвидов штамма "омикрон"

Во Владивостоке на судне произошел пожар

Поклонская назначена заместителем главы Россотрудничества

Поклонская назначена заместителем главы Россотрудничества

Что произошло за день: среда, 2 февраля

МИД РФ пообещал ответные меры против немецких СМИ после запрета вещания RT DE

МИД РФ пообещал ответные меры против немецких СМИ после запрета вещания RT DE

Суд смягчил приговор видеооператору-оппозиционеру Зеленскому

Суд смягчил приговор видеооператору-оппозиционеру Зеленскому
Пандемия коронавируса

Банк России увидел проблемы на рынке труда из-за "омикрона"

В Грозном на митинг против Янгулбаевых вышли 400 тысяч человек

Компания Mediascope выбрана единым измерителем интернет-аудитории в РФ

Компания Mediascope выбрана единым измерителем интернет-аудитории в РФ
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });