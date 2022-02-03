Оставшиеся после переписи населения планшеты передадут министерствам

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Планшеты на отечественной операционной системе "Аврора", которые использовались при проведении Всероссийской переписи населения осенью, передадут, в частности, Минздраву, Минпросвещения и Минспорта, следует из проекта постановления, опубликованного на портале нормативно-правовых актов.

"Установить, что участниками мероприятий по внедрению мобильных рабочих мест являются Министерство просвещения РФ, Министерство здравоохранения РФ, Министерство спорта РФ - на основании соглашений о взаимодействии с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ", - говорится в проекте документа.

Также получить устройства могут территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, подведомственные организации, а также органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения - на основании соглашений или принимаемых правовых актов. Республика Татарстан и Курская область могут претендовать на планшеты на основании соглашений с Минцифры.

Тогда как иные федеральные органы исполнительной власти и регионы РФ могут становиться участниками мероприятий по внедрению мобильных рабочих мест только "по согласованию с ними и решению президиума правительственной комиссии по цифровому развитию", указывается в проекте.

Правительство предлагает поручить Минцифры в течение одного месяца со дня вступления в силу постановления утвердить "дорожную карту" по внедрению мобильных рабочих мест и заключить соответствующие соглашения для передачи устройств. Росстат, проводивший перепись, должен передать планшеты до 1 сентября 2022 года.

В пресс-службе Минцифры "Интерфаксу" сообщили, что постановлено подготовлено в рамках реализации федерального проекта "Цифровое государственное управление" национальной программы "Цифровая экономика РФ". Передать планшеты госорганам, а также бюджетным медицинским и образовательным учреждениям поручали президент и правительство. "Это позволит не только обеспечить сотрудников мобильными рабочими местами, но и существенно расширить сферу применения отечественной ОС "Аврора", - отметили в пресс-службе.

По словам представителя Минцифры, передача устройств "позволит превратить доказавшие свою эффективность в ходе переписи населения отечественные планшетные компьютеры в действенный инструмент "цифровизации" в других сферах, в том числе медицине и образовании".

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что всех учителей российских школ планируется обеспечить планшетами в 2023 году.

Планшеты на ОС "Аврора" были созданы специально для Всероссийской переписи населения 2020 года, которая после ряда переносов прошла осенью 2021 года. Переписчики использовали планшеты вместо обычных бумажных листов: на устройствах было внедрено специальное ПО с электронным опросным листом. Для нужд переписи было закуплено 360 тысяч таких гаджетов, которые были собраны на российских заводах "Аквариус" и "Байтэрг". В свою очередь, "Аврора", принадлежащая "Ростелекому", - единственная мобильная операционная система, включенная в единый реестр российских программ для ЭВМ.