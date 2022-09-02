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Минцифры откажется от закупки для чиновников смартфонов на отечественной ОС

Минцифры откажется от закупки для чиновников смартфонов на отечественной ОС
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В Минцифры РФ подтвердили планы отказаться от закупки смартфонов на отечественной операционной системе (ОС) "Аврора" для чиновников, бюджетные средства будут направлены на развитие вычислительной инфраструктуры для государственных систем, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Сотрудники госсектора не испытывают нехватки мобильных устройств, а вопрос их безопасности решен в том числе за счет надежной защиты самой инфраструктуры связи", - говорится в сообщении.

В Минцифры также отметили, что перераспределение бюджетных средств - "стандартная процедура, предусмотренная для более эффективного расходования бюджета. Корректировка планов происходит ежегодно и позволяет актуализировать направления финансирования".

В ведомстве также подчеркивают, что импортозамещение является одним из важнейших приоритетов государства. "В связи с этим переход на российскую операционную систему, отечественный софт и оборудование - последовательная работа Минцифры на пути к импортонезависимости", - добавили там.

Ранее СМИ сообщили, что министерство предложило снизить на 7,1 млрд рублей расходы бюджета, предназначенные на закупку смартфонов для госслужащих, из-за невозможности закупить оборудование и комплектующие "в связи со сложившейся геополитической и экономической ситуацией". Соответствующее предложение было включено в список предложений главных распорядителей средств федерального бюджета на 2022 год и период 2023-2024 годов.

Планировалось, что чиновники перейдут на смартфоны с отечественной мобильной ОС "Аврора", разработанной на платформе Sailfish от финской Jolla. Переход должен был начаться еще в 2019 году, и всего на поэтапный перевод чиновников на отечественные смартфоны до конца 2021 года планировалось потратить около 160,2 млрд руб., сообщал "Коммерсант".

В феврале 2022 года Минцифры предложило передать отечественные планшеты на ОС "Аврора" госорганам - в частности, Минпросвещения, Минздраву и Минспорту. Гаджеты изначально были созданы для Всероссийской переписи населения 2020 года, основной этап которой из-за пандемии прошел в октябре-ноябре прошлого года. Переписчики использовали планшеты вместо обычных бумажных листов: на устройствах было внедрено специальное ПО с электронным опросным листом.

Минцифры РФ
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