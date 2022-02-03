Белгородка, лишившаяся легкого по вине онкодиспансера, отсудила 1 млн руб.

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Белгорода взыскал с Белгородского онкологического диспансера 1 млн рублей компенсации морального вреда пациентке, пострадавшей в результате некачественного оказания медпомощи, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Женщина обратилась в ОГБУЗ "Белгородский онкологический диспансер" с жалобами на затрудненное дыхание. Ей поставили диагноз: "Подозрение на онкологическое поражение легкого", в связи с которым проведена операция по удалению легкого. Но при исследовании биологического материала выяснилось, что злокачественной опухоли не было.

В результате изначально неправильно поставленного диагноза женщина лишилась жизненно важного органа и стала инвалидом, что квалифицировано экспертами как причинение тяжкого вреда здоровью.

В соответствии с заключением прокурора в пользу пострадавшей с медицинского учреждения взыскали 1 млн рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.