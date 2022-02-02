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Стоматологов привлекли к лечению COVID-пациентов в Воронежской области

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Воронежская область начала привлекать непрофильных медицинских специалистов для приема пациентов с признаками ОРВИ и COVID-19 в поликлиниках, сообщает облдепартамент здравоохранения.

К таким мерам властям пришлось прибегнуть в связи с большим ростом заболеваемости.

"Сейчас наблюдается серьезный рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19. Число обращений в поликлиники на прием к врачу выросло в 2-3 раза. Также выросло и количество обращений для вызова врача на дом (в некоторых поликлиниках отмечается рост в 10 раз). Медицинские работники также заболевают новой коронавирусной инфекций: почти 20% сотрудников находятся на больничном", - говорится в сообщении.

Так, чтобы сократить время ожидания в поликлиниках, к приему дополнительно привлекаются специалисты из стоматологических поликлиник, центра охраны здоровья семьи и репродукции, центра лечебной физкультуры и спортивной медицины "Реабилитация", центра специализированных видов медицинской помощи.

Сейчас более 140 врачей и 160 средних медработников заканчивают специальное обучение и в ближайшее время начнут оказывать первичную медпомощь пациентам с COVID-19.

Также активно привлекаются волонтеры и студенты, которые работают в кол-центрах, занимаются обзвоном пациентов, развозят лекарства пациентам на дом.

Кроме того, в поликлиниках используются дистанционные формы наблюдения пациентов. Специалисты по аудио- и видеосвязи уточняют состояние пациента, определяют, необходим ли врачебный осмотр, лекарственные препараты и другое. При выздоровлении пациента больничный лист можно также закрыть дистанционно.

Воронежская область коронавирус

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