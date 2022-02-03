Вертолет забрал четырех рыбаков с тонущего судна в Баренцевом море

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра взял на борт четырех человек с тонущего в Баренцевом море судна МРБ-1633, сообщили в ГУ МЧС Мурманской области.

Экипаж Ми-8 продолжает искать еще одного члена команды судна.

МРБ-1633 получило пробоину, когда находилось в 20 км от Дальних Зеленцов. Морской спасательно-координационный центр "Мурманск" сообщал, что на борту было пять человек. Четверо спаслись и добрались до скал острова Зеленецкий, пятый пропал.

Рядом с аварийным судном находятся танкеры "Тимофей Гуженко" и "Айсигл". Ранее источник "Интерфакса" говорил, что сигнал о бедствии поступил спасателям в 12:10 по московскому времени с танкера "Тимофей Гуженко", который заметил маломерное судно с пробоиной в борту и направил к нему спасательную шлюпку.

МРБ-1633 получило разрешение на выход из Мурманска для любительского лова камчатского краба.