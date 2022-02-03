Пропавший с аварийного судна в Баренцевом море найден мертвым

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Спасатели нашли тело пропавшего с терпящего бедствие маломерного судна МРБ-1633 в Баренцевом море. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Ранее источник "Интерфакса" сообщил, что в 12:10 в спасательные службы поступила информация от танкера "Тимофей Гуженко", который заметил маломерное судно МРБ-1633 с пробоиной в борту.

Маломерное судно получило разрешение и вышло из Мурманска в Баренцево море для любительского лова камчатского краба. На борту находились пять человек.

Вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра эвакуировал с острова Зеленецкий четырех человек, которые спаслись с судна МРБ-1633. Он также продолжал поиск пятого члена экипажа.

В районе происшествия находятся танкеры "Тимофей Гуженко" и "Айсигл".

Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку. По ее данным, судно село на мель.