Сыну погибшей под колесами мусоровоза белгородки выплатят 1 млн рублей

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Свердловский районный суд Белгорода в соответствии с заключением прокурора взыскал с ООО "ТК Экотранс" в пользу несовершеннолетнего сына 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, причиненного смертью матери. Об этом сообщила пресс-служба Белгородской областной прокуратуры.

Как уточнили "Интерфаксу" в прокуратуре, трагический случай, повлекший гибель 42-летней жительницы Белгорода, произошел 15 февраля 2021 года.

Суд установил, что водитель ООО "Транспортная компания "Экотранс" в нарушение правил дорожного движения ехал на мусоровозе задним ходом, не убедился в безопасности маневра и сбил женщину. В результате она получила травмы и скончалась в лечебном учреждении.

Решение суда не вступило в законную силу.