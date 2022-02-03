Путин заявил о либерализации в сфере использования иностранной рабочей силы в РФ

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Россия пойдет по пути либерализации использования иностранной рабочей силы, пообещал президент РФ Владимир Путин.

"Мы пойдем, уже идем по пути либерализации использования иностранной рабочей силы", - сказал он на встрече с членами "Деловой России".

Так он отреагировал на выступление одного из участников встречи, рассказавшего о затягивании сроков выдачи в условиях пандемии разрешений на въезд для иностранных работников до трех месяцев, и просьбу упростить эту процедуру.

Путин отметил, что в настоящее время со сложностями с привлечением иностранных специалистов сталкиваются предприятия различных отраслей: в первую очередь, строительной, но в том числе и металлургической.

"Мы понимаем эти вопросы, но вынуждены действовать в рамках рекомендаций соответствующих специалистов-эпидемиологов", - добавил он.