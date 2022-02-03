Поиск
Фристайл13:00Женщины. Квалификация 1Подробнее
Хоккей с шайбой07:10Женщины. Группа A Швейцария - Канада 1:12Подробнее
Хоккей с шайбой07:10Женщины. Группа B Китай - Чехия 1:3Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:40Заразились
на 03.02В России 12 284 564+155 768В мире 384 859 233+3 175 373

Путин заявил о либерализации в сфере использования иностранной рабочей силы в РФ

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Россия пойдет по пути либерализации использования иностранной рабочей силы, пообещал президент РФ Владимир Путин.

"Мы пойдем, уже идем по пути либерализации использования иностранной рабочей силы", - сказал он на встрече с членами "Деловой России".

Так он отреагировал на выступление одного из участников встречи, рассказавшего о затягивании сроков выдачи в условиях пандемии разрешений на въезд для иностранных работников до трех месяцев, и просьбу упростить эту процедуру.

Путин отметил, что в настоящее время со сложностями с привлечением иностранных специалистов сталкиваются предприятия различных отраслей: в первую очередь, строительной, но в том числе и металлургической.

"Мы понимаем эти вопросы, но вынуждены действовать в рамках рекомендаций соответствующих специалистов-эпидемиологов", - добавил он.

Владимир Путин

Новости по теме

Новости

Белоусов поддержал идею перезапустить программу утилизации старых авто

Пандемия коронавируса

Путин заявил об отсутствии планов введения локдауна из-за коронавируса

В России будет прекращено вещание телерадиокомпании Deutsche Welle

Пандемия коронавируса

Российские регионы продолжили отправлять школьников на дистант или каникулы

Российские регионы продолжили отправлять школьников на дистант или каникулы

Адвокат сообщила о нарушении прав заключенных в колонии под Саратовом

Экс-директор предприятия "Роскосмоса" получил пять лет за присвоение 20 млн руб.

Экс-директор предприятия "Роскосмоса" получил пять лет за присвоение 20 млн руб.

Atomyze первой получила лицензию ЦБ на управление цифровыми финактивами

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый февраль в России

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый февраль в России

Песков рассказал, о чем беседовали Путин и Кадыров накануне

Песков рассказал, о чем беседовали Путин и Кадыров накануне

Верховный суд 28 февраля проверит законность ликвидации "Мемориала"

Верховный суд 28 февраля проверит законность ликвидации "Мемориала"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });