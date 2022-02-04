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Минобороны зафиксировало за неделю у границ РФ более 40 самолетов-разведчиков

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - 45 иностранных самолетов и 18 беспилотников на минувшей неделе вели разведку вдоль границ России и были сопровождены российскими радиолокационными станциями, следует из данных Минобороны РФ в ведомственной газете "Красная звезда".

По данным российских военных, за неделю дважды российские истребители дежурных сил ПВО поднимались в воздух из-за приближения иностранных самолетов.

В Минобороны добавили, что нарушений российского воздушного пространства не было допущено.

Минобороны РФ

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