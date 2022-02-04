Путин сообщил о продвижении вперед в контракте на поставку газа в Китай

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Россия и Китай "сделали еще один шаг" в вопросе организации поставок в КНР с российского Дальнего Востока, сообщил на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в пятницу президент России Владимир Путин.

"К нашей сегодняшней встрече и наши нефтяники подготовили очень хорошие новые решения по поставкам углеводородов в Китайскую Народную Республику, и в газовой отрасли сделан еще один шаг вперед. Я имею в виду новый контракт на поставку газа в Китай с Дальнего Востока России по 10 млрд кубических метров газа в год", - сказал российский президент.

В составе российской делегации представлены глава "Роснефти" Игорь Сечин, а также министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

Путин подчеркивает беспрецедентность отношений России и Китая.

"Что касается наших двусторонних отношений, то они развиваются поступательно, по пути дружбы, стратегического партнерства, они приобрели, действительно, беспрецедентный характер. И являются примером достойных отношений, которые помогают развиваться друг другу, и в то же время, поддерживают друг друга в развитии", - заявил президент РФ.

Си Цзиньпин в свою очередь сказал, что руководители России и Китая наметят планы развития двусторонних отношений в новый исторический период.

"Мы будем дальше вместе с вами прилагать усилия и вместе намечать план для развития китайско-российских отношений в новый исторический период, стремиться трансформировать доверие между нашими странами в практическое сотрудничество на благо двух народов", - сказал председатель КНР.

Как сообщалось, "Газпром" и CNPC в 2015 году подписали Соглашение об основных условиях трубопроводных поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай по "западному" маршруту (по газопроводу "Сила Сибири - 2") и меморандум о взаимопонимании по проекту трубопроводных поставок природного газа в Китай с Дальнего Востока России.

В декабре 2017 года "Газпром" и CNPC подписали соглашение об основных условиях поставок природного газа с Дальнего Востока России в Китай.

Крупнейшим месторождением "Газпрома" на Дальнем Востоке является Южно-Киринское месторождение, добыча газа на котором должна начаться в 2023 году.

Южно-Киринское месторождение открыто в 2010 году. По последнему отчету текущие запасы углеводородов составляют по сумме промышленных категорий B1+B2 газа - 611,7 млрд куб. м. Согласно утвержденной техсхеме, на месторождении предполагается добывать 21 млрд куб. м газа (фонд эксплуатационных скважин - 37 единиц).

На месторождении построено 22 скважины (поисковые, разведочные, эксплуатационные), в том числе 14 газоконденсатных эксплуатационных скважин.

Южно-Киринское ГКМ подпало под секторальные санкции США в 2015 году.