В Красноярске погиб ребенок, катавшийся на ледянке

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Следователи в Красноярске возбудили уголовное дело (по части 1 статьи 109 УК РФ, причинение смерти по неосторожности) после того, как погиб ребенок, скатившись с необорудованного склона горы. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба главного следственного управления СКР по краю и Республике Хакасия.

31 января в следственные органы поступило сообщение о том, что в Красноярской межрайонной клинической больнице № 20 умер 10-летний мальчик, получивший травму головы во время катания со склона горы.

По данным следствия, днем 22 января 10-летний мальчик вместе со своим отцом пришел на горку недалеко от дома. Когда отец отошел на несколько минут к автомобилю, ребенок на ледянке покатился с горы в необорудованном и непредназначенном для катания месте и упал, ударившись головой о рельеф склона. В результате падения он получил открытую черепно-мозговую травму. Мальчика доставили в больницу, но несмотря на оказываемую медицинскую помощь он скончался.