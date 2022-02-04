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Россельхознадзор снял запрет на поставки цитрусовых из Китая

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Россельхознадзор снял запрет на поставки цитрусовых из Китая, который был введен 6 января 2020 года.

Как сообщает служба, разрешение действует с 3 февраля.

Это решение было принято "по результатам проведенной работы с компетентным ведомством КНР, рассмотрения представленных китайской стороной материалов о предприятиях-производителях цитрусовых культур, а также их мест хранения и упаковки", уточняется в сообщении. Поставки будут возможны под гарантии Главного таможенного управления КНР.

Как напоминает Россельхознадзор, запрет в январе 2020 года был введен "в связи с участившимися случаями поставок продукции, зараженной карантинными для ЕАЭС объектами".

До введения ограничений Китай был одним из крупных поставщиков цитрусовых в РФ. По данным Россельхознадзора, которые приводились накануне введения запрета, за 11 месяцев 2019 года их было ввезено 151,2 тыс. тонн.

Россельхознадзор Китай

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