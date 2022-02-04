В Сестрорецке восстановят из руин дачу адвоката Троцкого и Чуковского

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Рабочая группа Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Петебурга рекомендовала воссоздать в Сестрорецке превратившийся в руины исторический загородный дом Лидии Фертиг, в котором проживал известный адвокат Оскар Грузенберг. Об этом сообщили в Комитете по охране памятников (КГИОП).

Рабочая группа рекомендовала согласиться с выводами государственной историко-культурной экспертизы о необоснованности включения этого объекта в единый государственный реестр в качестве памятника, но напомнила, что это историческое здание, которое имеет статус выявленного объекта культурного наследия, формирует уличный фронт и, по закону, его внешний облик должен быть восстановлен, а застраивать его участок чем-либо другим нельзя.

Эскизный проект восстановления внешнего облика скоро будет вынесен на рассмотрение.

В 1907 году участок под этот дом взяла в аренду свободная художница Петербургской консерватории Лидия Фертиг. В этом же году она пересдала его петербургскому присяжному поверенному Оскару Грузенбергу. Тот построил на участке оригинальный деревянный оштукатуренный дом по проекту архитектора Сергея Гингера, дополнительные постройки, благоустроил сад, а в 1917 году переоформил аренду на свое имя.

В КГИОП напомнили, что Грузенберг в судах защищал Льва Троцкого, писателей Максима Горького и Корнея Чуковского и других.

После революции в здании разместили военный санаторий, в 1920 году - детский санаторий. В войну в дом попал снаряд и частично его разрушил. В 1950-х дом отремонтировали, но снесли мезонин, и в нем снова открыли детский санаторий. Позднее к нему пристроили одноэтажный корпус, перед западным фасадом восстановили каменную лестницу, оформленную гипсовыми скульптурами.

В 2008 году дом сгорел и разрушился. В 2019 году его продали на аукционе.