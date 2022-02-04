Российские вузы начнут готовить "инженеров живых систем" для АПК

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В российских вузах появится новое направление подготовки кадров для агросектора – инженерия в сельском хозяйстве. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"Мы практически завершили подготовку нового перечня специальностей и направлений (...) Могу сказать, что там появится впервые инженерия в сельском хозяйстве, как раз с акцентом на генетику, на молекулярную биологию, так называемая инженерия живых систем", - сказал Фальков в пятницу в программе "Диалог" на телеканале "Россия 24" (ВГТРК).

По его словам, появление такой специальности является реакцией на запросы бизнеса.

"В самое ближайшее время, я очень рассчитываю, что не только классические вузы, аграрные вузы, а вообще достаточно широко это станет преподаваться на современном уровне в российских университетах", - добавил глава Минобрнауки.

Фальков участвовал в программе вместе с председателем совета директоров "Русагро" Вадимом Мошковичем. По словам Фалькова, пока вузы не так быстро реагируют на запросы рынка и бизнеса, в том числе в агросфере.

"Бизнес, бизнес аграрный, в котором, я вижу, происходят колоссальные изменения. Сегодня сельское хозяйство – это высокотехнологичное, полностью зависимая от науки, в хорошем смысле слова, это ваше конкурентное преимущество – наука: чем выше результат научных исследований, который вы внедряете, используете, тем конкурентнее бизнес аграрный", - сказал министр, обращаясь к Мошковичу.

Глава Минобрнауки добавил, что возглавляемое им ведомство настроено на обновление списка специальностей и направлений, которые будут необходимы бизнесу.

"Что касается специальностей и направлений – важная работа, мы всю вторую половину 21-го года очень серьезно по поручению президента обновляли список специальностей и направлений. Так что мы настроены на быстрое изменение, и понимаем, что бизнесу надо здесь и сейчас, а с другой стороны – благодарим тот бизнес, который вовлеченно помогает нам вместе менять сферу высшего образования и науки", - уточнил Фальков.