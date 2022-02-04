Крупнейший спорткомплекс в Ингушетии закрыли по требованию МЧС

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В Ингушетии суд по иску республиканского управления МЧС приостановил работу дворца спорта "Магас" из-за нарушений требований противопожарной безопасности, сообщили в ГУ МЧС "Интерфаксу".

Нарушения там обнаружили при плановой проверке. Представитель управления отметил, что проверки во дворце спорта проводились не раз, и информация о нарушениях противопожарной безопасности доводилась до администрации с тем, чтобы они были устранены.

Первый в Ингушетии универсальный дворец спорта "Магас" имени Берда Евлоева с залами аэробики, борьбы и бокса введен в эксплуатацию в Назрани в декабре 2016 года. Он рассчитан на 3500-4000 мест. Здание построено по образцу спорткомплекса в подмосковных Люберцах. В здании три этажа, общая площадь помещений составляет 14,2 тысячи квадратных метров.

В спорткомплексе расположены административно-бытовые помещения, раздевалки с душевыми, комнаты отдыха для тренеров и спортсменов. Кроме решения спортивных задач, он выполняет функции культурно-развлекательного центра.

Общая стоимость комплекса - порядка 1,2 млрд рублей.