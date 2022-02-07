Водитель автобуса получил 5 лет за гибель шести человек под Калининградом

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В Калининграде вынесен обвинительный приговор водителю рейсового автобуса, попавшего в аварию, в которой погибли шесть человек, сообщила пресс-служба регионального СКР.

Суд признал виновным 67-летнего мужчину в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух или более лиц).

27 сентября 2020 года водитель, управляя рейсовым автобусом, превысил скорость и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем. В результате ДТП из-за полученных смертельных травм погибли пять пассажиров автобуса, включая девятилетнего ребенка, а также водитель грузового автомобиля. Кроме того, тяжкий вред здоровью причинен трем пассажирам рейсового автобуса, говорится в пресс-релизе.

Водитель вину в совершенном преступлении не признал, утверждая, что выезд на полосу встречного движения допустил в связи с тем, что потерял сознание из-за плохого самочувствия.

Как отмечается, эта версия следствием "проверена самым тщательным образом и опровергнута, в том числе, показаниями свидетелей, заключениями судебно-медицинских, автотехнических экспертиз, иными доказательствами, полученными в ходе предварительного следствия",

Приговором суда водителю назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, после освобождения он будет лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года 11 месяцев.