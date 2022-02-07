Поиск
Фигурное катание06:35Женщины. Произвольная программа  Россия США ЯпонияПодробнееПрыжки на лыжах с трамплина14:45Микст. Финал  Словения Россия КанадаПодробнееХоккей с шайбой07:10Женщины. Группа A Россия - Канада 1:6Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:12Заразились
на 07.02В России 12 982 023+171 905В мире 395 014 621+1 797 378

Водитель автобуса получил 5 лет за гибель шести человек под Калининградом

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В Калининграде вынесен обвинительный приговор водителю рейсового автобуса, попавшего в аварию, в которой погибли шесть человек, сообщила пресс-служба регионального СКР.

Суд признал виновным 67-летнего мужчину в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух или более лиц).

27 сентября 2020 года водитель, управляя рейсовым автобусом, превысил скорость и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем. В результате ДТП из-за полученных смертельных травм погибли пять пассажиров автобуса, включая девятилетнего ребенка, а также водитель грузового автомобиля. Кроме того, тяжкий вред здоровью причинен трем пассажирам рейсового автобуса, говорится в пресс-релизе.

Водитель вину в совершенном преступлении не признал, утверждая, что выезд на полосу встречного движения допустил в связи с тем, что потерял сознание из-за плохого самочувствия.

Как отмечается, эта версия следствием "проверена самым тщательным образом и опровергнута, в том числе, показаниями свидетелей, заключениями судебно-медицинских, автотехнических экспертиз, иными доказательствами, полученными в ходе предварительного следствия",

Приговором суда водителю назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, после освобождения он будет лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года 11 месяцев.

Калининград ДТП

Новости

Минздрав РФ одобрил клиническое исследование "КовиВака" для детей

Пожаловавшуюся на увольнение из-за стихов Хармса учительницу могут восстановить

Участницу Pussy Riot Марию Алехину задержали в Москве

Участницу Pussy Riot Марию Алехину задержали в Москве

ФСИН опровергла сообщения о резком ухудшении состояния ректора "Шанинки"

Власти Петербурга опровергли данные об увольнении учительницы из-за стихов Хармса

Власти Петербурга опровергли данные об увольнении учительницы из-за стихов Хармса

Суд взыскал с Любови Соболь 350 тыс. рублей в пользу Евгения Пригожина

Суд в Москве оштрафовал "Медиазону" и ее главного редактора Смирнова

Суд в Москве оштрафовал "Медиазону" и ее главного редактора Смирнова

Песков заверил, что журналисты Deutsche Welle смогут освещать визит Шольца в Москву

Подростки смогут сами регистрироваться на сайте "Госуслуги"

Подростки смогут сами регистрироваться на сайте "Госуслуги"
Пандемия коронавируса

В России за сутки госпитализировали 10 843 пациента с коронавирусом

В России за сутки госпитализировали 10 843 пациента с коронавирусом
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });