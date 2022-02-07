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Посетительница нижегородского бара задержана за избиение фельдшера "скорой"

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники вневедомственной охраны задержали жительницу Нижнего Новгорода, напавшую на работника скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии в понедельник.

По предварительным данным, бригада медиков выехала на вызов в один из баров на улице Горького в Нижегородском районе города, где во время оказания медпомощи нетрезвая женщина "устроила конфликт и ударила фельдшера по лицу".

В результате медик "получил рассечение брови и множественные гематомы", говорится в сообщении.

Прибывшие на место росгвардейцы задержали 31-летнюю правонарушительницу и передали сотрудникам полиции.

Нижний Новгород Росгвардия

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