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На тюменском месторождении "Роснефти" погиб человек

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - На месторождении в Уватском районе Тюменской области во время ремонтных работ погиб один человек, еще один получил травмы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "РН-Уватнефтегаз" (на 100% принадлежит "Роснефти").

Обстоятельства случившегося выяснит созданная на предприятии комиссия.

Оперативные службы компании занимаются локализацией вышедшей нефтесодержащей жидкости для ее последующего сбора и утилизации. На месте организован экологический мониторинг, рассказали в пресс-службе.

По факту началась доследственная проверка, сообщили в управлении СК по Тюменской области.

Тюменская область РН-Уватнефтегаз СКР Уватский район

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