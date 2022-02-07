На тюменском месторождении "Роснефти" погиб человек

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - На месторождении в Уватском районе Тюменской области во время ремонтных работ погиб один человек, еще один получил травмы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "РН-Уватнефтегаз" (на 100% принадлежит "Роснефти").

Обстоятельства случившегося выяснит созданная на предприятии комиссия.

Оперативные службы компании занимаются локализацией вышедшей нефтесодержащей жидкости для ее последующего сбора и утилизации. На месте организован экологический мониторинг, рассказали в пресс-службе.

По факту началась доследственная проверка, сообщили в управлении СК по Тюменской области.