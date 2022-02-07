В Гатчине рабочий погиб после падения льдины с крыши фабрики

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В Ленинградской области рабочий с бумажной фабрики "Коммунар" в Гатчине погиб после того, как на него с крыши упала глыба льда. По факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.2 ст.143 УК), сообщили в региональном управлении СК.

Трагический инцидент произошел 7 февраля. Погибшему было 63 года.

Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

Свою проверку проводит и прокуратура, сообщили в надзорном ведомстве Ленобласти.