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В Гатчине рабочий погиб после падения льдины с крыши фабрики

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В Ленинградской области рабочий с бумажной фабрики "Коммунар" в Гатчине погиб после того, как на него с крыши упала глыба льда. По факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.2 ст.143 УК), сообщили в региональном управлении СК.

Трагический инцидент произошел 7 февраля. Погибшему было 63 года.

Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

Свою проверку проводит и прокуратура, сообщили в надзорном ведомстве Ленобласти.

Ленинградская область Гатчина СКР Коммунар

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