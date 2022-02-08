Международный мамонтовый форум пройдет в Якутске в июле

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Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Международный мамонтовый форум впервые пройдет в Якутске с 12 по 18 июля, на него приедут ведущие ученые и специалисты из России и зарубежья, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Форум пройдет в очно-заочном формате. Спикерами станут ведущие ученые и специалисты в области мамонтовой фауны и палеонтологии России, а также США, Великобритании, Франции, Испании, Швеции, Японии.

"По мнению экспертов, в многолетней мерзлоте Якутии сосредоточено более 70% мировых запасов ископаемой мамонтовой кости и других элементов мамонтовой фауны. Более 90% палеонтологических находок в мире приходится на регион", - говорится в сообщении.

Ключевым событием станет подписание соглашения о создании научно-образовательного консорциума "Всемирный центр мамонта".

"Всемирный центр мамонта призван консолидировать и интегрировать ресурсы научно-исследовательских и образовательных учреждений, которые занимаются изучением мамонтовой фауны", - цитирует пресс-служба главу Якутии Айсена Николаева.

В рамках форума будут обсуждены вопросы правового регулирования сбора бивней мамонта. Кроме этого, участники рассмотрят современные технологии и методы палеонтологических исследований, мировой опыт работы палеонтологических музеев.

Как сообщалось, создание Всемирного центра мамонта указом президента страны включено в Стратегию развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года, а также в ряд других стратегических документов РФ и Якутии.

В составе центра будут научно-лабораторный комплекс, криохранилище мамонтовой фауны, музейно-экспозиционный комплекс и научно-исследовательский полигон "Парк Ледникового периода", сеть станций мониторинга - экспедиционные базы в районных и логистических центрах арктической зоны республики.