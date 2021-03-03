В разрезе "Кузбассразрезугля" впервые за 50 лет нашли бивни мамонта

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В Кедровском угольном разрезе сотрудники АО "УК "Кузбассразрезуголь" (КРУ, предприятие сырьевого комплекса УГМК) впервые с 60-70-х годов ХХ века нашли бивни мамонта. Их передадут в Кузбасский государственный краеведческий музей, где установят возраст находки, заявили в пресс-службе музея.

Бивни нашли в январе во время вскрышных работ в глиняном слое.

В марте 2015 "Кузбассразрезуголь" передал музею найденный на Моховском разрезе "Караканский диск" - камень, напоминающий по форме НЛО, возраст которого, согласно предположениям ученых, может составлять 260 млн лет.

В тот же год компания передала краеведам фрагменты окаменелых деревьев - сверстников динозавров, которые росли на территории современного Кузбасса в Пермский период - 280-245 млн лет назад.

Еще в регионе нашли останки доисторического пещерного льва - подвида современного льва, вымершего около 10 тыс. лет назад. При этом возраст костей составляет более 30 тыс. лет, они прекрасно сохранились и в настоящее время находятся в фондах музея.