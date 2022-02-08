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Начата разработка законопроекта об обязательной регистрации доменов через "Госуслуги"

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В России идет работа над законопроектом, предусматривающим обязательную регистрацию доменов с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) через портал Госуслуг, сообщил директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев.

"Сейчас вопрос в проработке, и он позволит повысить качество баз данных владельцев доменных имен. Государство, правообладатель должны четко знать, кто стоит за тем или иным ресурсом в российских национальных доменах", - сказал Воробьев во вторник на форуме цифровой безопасности Cyber Security Day 2022.

Внесение документа в Госдуму ожидается в ноябре.

По словам Воробьева, инициатива нацелена на борьбу с интернет-мошенничеством.

В 2020 году сообщалось об инициативе Минцифры РФ привязать регистрацию доменов к порталу "Госуслуги". Речь шла о подключении к ЕСИА регистраторов, аккредитованных в Координационном центре национального домена сети интернет.

До этого в российском сегменте интернета произошел всплеск регистрации новых доменов, на которых якобы можно было сделать предзаказ вакцины от коронавируса. Позднее в Рунете началась массовая регистрация доменов, замаскированных под известные бренды.

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