В Кремле не смогли спрогнозировать сроки сохранения инфляционного давления

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Правительство продолжает энергично принимать меры в связи с сохранением инфляционного давления, как долго оно будет продолжаться, неясно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Конечно, это негативное явление, и инфляционное давление - оно продолжается. В первую очередь, из-за общемировых тенденций, которые, естественно, проецируются и на нашу ситуацию. Поэтому, да, инфляционное давление продолжает быть, и пока трудно сказать, когда это давление будет исчерпано. Поэтому энергично принимаются меры", - сказал он на брифинге.

"Вы знаете, что для наиболее уязвимой части населения - для пенсионеров, военных пенсионеров, для тех, кто получает пособия, - удалось демпфировать инфляционное давление, и произошло повышение (выплат - ИФ) по реальной - больше, чем реальная - инфляции, а не той, которая планировалась, - добавил он. - Ну а дальше - дальше правительство продолжает работать, и весьма энергично".

8 февраля "Ведомости" сообщили, что Минэкономразвития повысило прогноз по темпам инфляции в 2022 году с 4% до 5,9%.