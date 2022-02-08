КС РФ защитил право граждан на единственное жилье при банкротстве банков

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ потребовал защитить право на возврат денег покупателю единственного жилья у банка, находящегося в процессе банкротства, если сделку аннулировали.

Постановление опубликовано на сайте суда во вторник.

Суд проверил пункт 1 статьи 61.2 и пункт 11 статьи 189.40 федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" в связи с жалобой петербуржца Сергея Кузьмина.

В 2015 году Кузьмин купил у банка "Советский" квартиру в Петербурге площадью 273 кв. метра за 10,9 млн рублей. Квартира располагалась в дореволюционном доме - объекте культурного наследия. Позже Кузьмин взял в кредит еще 20 млн рублей на капитальный ремонт.

Через год банк "Советский" оспорил сделку в Арбитражном суде Петербурга, заявив, что ее заключили за два месяца до санации банка и по заниженной цене. По результатам судебной экспертизы рыночная стоимость недвижимости составила более 35 млн рублей. Суд признал сделку недействительной и обязал Кузьмина вернуть квартиру банку и получить обратно свои 10,9 млн рублей.

В судах Кузьмин утверждал, что он "не является ни аффилированным, ни заинтересованным лицом" по отношению к банку, а лишь заключил сделку в период, отнесенный законом о банкротстве к периоду подозрительности, о чем он не знал и не мог знать. Его доводы не приняли. За ним сохранили право пользоваться квартирой, пока банк не вернет деньги.

Конституционный суд указал, что, когда договор купли-продажи жилья признают недействительным, следует соблюсти баланс интересов всех участников, учесть все обстоятельства дела о банкротстве и факты, влияющие на удовлетворение потребности гражданина в жилище. Так, предполагается, что покупатель, вернув деньги, сможет купить другое жилье.

Однако в рамках процедуры банкротства это затруднительно сделать, так как велик объем задолженности перед кредиторами, что особенно характерно для банков, указал КС. На текущий момент для частичного удовлетворения требований кредиторов закон о банкротстве позволяет безвозмездно лишать собственника единственного пригодного жилья и передавать его в конкурсную массу.

При этом, подчеркивает суд, вероятность того, что собственник такой квартиры фактически вернет свои деньги, ничтожно мала, к тому же отсрочена во времени.

Как говорится в постановлении КС, это "свидетельствует о нарушении баланса интересов лиц, участвующих в деле о банкротстве, в связи с тем, что оспариваемые положения" не гарантируют реального возвращения уплаченных по недействительной сделке денег гражданину, для которого купленное жилье было единственным, притом что он лишается этого помещения.

Таким образом, в этой мере оспариваемые нормы не обеспечивают конституционное право гражданина на жилище.

Теперь законодатель должен внести в правовое регулирование необходимые изменения. До этого момента в аналогичных ситуациях после продажи жилья с торгов в рамках процедуры банкротства деньги в конкурсную массу поступать не должны, их следует передавать гражданину, постановил суд. При этом после их получения гражданин сохраняет право пользования жильем в течение установленного судом разумного срока.

Дело Кузьмина должно быть пересмотрено.