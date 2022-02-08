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Старейший рынок Петербурга оштрафовали за посетителей без масок

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Петроградский районный суд Петербурга снова привлек ООО "Сытный рынок" к административной ответственности за несоблюдение требований по предотвращению распространения коронавируса, сообщает во вторник объединенная пресс-служба судов города.

Организация оштрафована по ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при угрозе ЧС) на 250 тыс. рублей, говорится в сообщении.

Согласно протоколу об административном правонарушении, 16 декабря 2021 года было выявлено, что посетители рынка находились там без масок, а на центральном входе в дезинфекторе отсутствовал раствор. При вынесении решения суд исключил последнее нарушение, так как за него организацию наказали ранее.

Как сообщалось, 21 января Петроградский районный суд Петербурга привлек ООО "Сытный рынок" к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства: согласно протоколу от 16 декабря, в помещении не обеззараживали воздух, не организовали места для обработки рук сотрудников, не установили в туалетах дозаторы с санитайзерами и т.п. Кроме того, специалисты выявили дефекты в отделке подвала с холодильными камерами и складами для пищевой продукции, выяснили, что на торговом объекте не боролись с грызунами и т.п.

В соответствии с решением суда деятельность общества приостановили на 35 суток с момента фактического прекращения - 16 декабря 2021 года.

По информации пресс-службы, во время последнего суда защитники ООО сообщили, что выявленные нарушения устранены. В организации подсчитали, что убытки от приостановления деятельности превысили 6 млн рублей.

Сытный рынок (изначально назывался Обжорным) - старейший рынок Петербурга, основан в 1711 году. Располагается на Сытнинской улице, 5. Площадь торгового зала превышает 2,5 тыс. кв. метров; это более 500 торговых мест, кафе, ателье, ремонтные мастерские и т.д. Кроме того, рынок имеет филиалы в Зеленогорске и Сестрорецке.

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