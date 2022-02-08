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Путин поручил запустить сервис "Вызов врача на дом" на Госуслугах

Путин поручил запустить сервис "Вызов врача на дом" на Госуслугах
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Онлайн-сервис "Вызов врача на дом" на Едином портале госуслуг должен заработать к 31 марта текущего года, соответствующее поручение президента РФ Владимира Путина в адрес правительства России опубликовано на сайте Кремля.

"Правительству обеспечить техническую реализацию онлайн-сервиса "Вызов врача на дом" на Едином портале госуслуг", - гласит поручение.

Кроме того, правительству РФ совместно с главами субъектов поручено до 1 апреля представить предложения по оснащению медицинских организаций современными системами цифровой телефонии и формированию масштабируемой схемы приема и обработки поступающих вызовов.

Властям в регионах необходимо обеспечить возможность вызова врача на дом (записи на прием к врачу в медицинском учреждении) путем подачи гражданами заявок через портал Госуслуг после реализации на этом сайте соответствующего функционала, говорится в поручении.

Срок исполнения этого поручения - 1 июля.

Владимир Путин

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