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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:14Заразились
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Эксперт Роспотребнадзора спрогнозировал новую волну COVID-19 весной

Эксперт Роспотребнадзора спрогнозировал новую волну COVID-19 весной
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Спад заболеваемости коронавирусом в РФ произойдет к началу марта, весной можно ожидать еще одного подъема заболеваемости, такой прогноз дал директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Сомова Роспотребнадзора Михаил Щелканов.

"После того, как спадет зимний пик, будет еще небольшой в марте-апреле, он по-разному выразится в разных климатических зонах. Потом к лету мы будем иметь локальный минимум", - сказал Щелканов, которого цитирует во вторник пресс-служба правительства Приморского края.

"В сентябре-октябре, когда после летнего отдыха все вернутся в свои привычные организованные коллективы, подоспеет осенний рост заболеваемости ОРВИ", - сказал ученый.

В регионах Дальневосточного федерального округа резкий рост числа заболевших в январе - начале февраля, в том числе, заразившихся новым штаммом "омикрон", вызвал необходимость введения дополнительных мер - дистанционного обучения в школах, временной приостановки диспансеризации и плановой медицинской помощи, перевода сотрудников на удаленный режим работы.

Хроника коронавируса. Февраль.

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Тысячи людей вышли на демонстрацию в Роттердаме против мер по борьбе с пандемией коронавируса
Хроника 09 января 2020 года – 08 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор Михаил Щелканов Коронавирус

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