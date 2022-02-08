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В Кремль передали почти 117 тыс. подписей в поддержку арестованного физика Голубкина

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В администрацию президента передана петиция в поддержку физика, сотрудника Центрального аэрогидродинамического института им. Жуковского (ЦАГИ) Валерия Голубкина, арестованного по обвинению в государственной измене. Авторы петиции требуют его освободить, сообщили "Интерфаксу" в инициативной группе.

К утру вторника петиция, о которой идет речь, собрала на портале Change.org 116 931 подпись, на 17:02 там было 116 963 подписи.

По словам представителя группы поддержки Голубкина, передача подписей приурочена ко Дню российской науки 8 февраля и к рассмотрению в этот день в суде ходатайства следствия о продлении ареста ученому.

Обращение об освобождении Голубкина подписали: ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Борис Штерн, ведущий научный сотрудник ФТИ имени Иоффе Михаил Глазов, правозащитники Зоя Светова и Лев Пономарев (признан в России СМИ-иноагентом), писатели и публицисты Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) и Олег Кашин, а также другие ученые и общественные деятели.

Подписанты требуют "немедленно освободить" Голубкина, а также "прекратить необоснованные уголовные преследования ученых".

Авторы заявления обращают внимание на то, что Голубкин - "один из лучших российских специалистов в области аэродинамики больших скоростей", автор более 130 научных публикаций, книг, монографий, заслуженный профессор МФТИ, лауреат различных государственных премий и наград.

Также они выражают озабоченность в связи с уголовными делами в отношении ряда российских ученых, поскольку, по их мнению, это ведет к "росту научной эмиграции молодого поколения ученых", срыву "процесса подготовки новых научных кадров в стране" и "поисковых научно-исследовательских работ", а также иным негативным последствиям.

Голубкин был задержан и арестован в апреле 2021 года. Ему предъявлено обвинение в госизмене.

Согласно фабуле дела, в ноябре 2018 года по указанию своего начальника ученый передал Йохану Стиланту из европейского ESA-ESTEC - координатору проекта Hexafly-Int, в котором участвовал ЦАГИ, - отчеты о проделанной работе. В ЦАГИ Голубкин был ведущим научным сотрудником в отделе № 11 научно-исследовательского отделения 2 (НИО-2). Начальник этого отдела Анатолий Губанов был арестован по делу о госизмене в декабре 2020 года.

Валерий Голубкин ЦАГИ МФТИ Москва ФСБ Кремль Hexafly-Int

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