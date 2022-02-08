Арест обвиняемому в госизмене физику Голубкину продлен до 12 апреля

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В Москве Лефортовский суд по просьбе следствия продлил до 12 апреля арест физику, сотруднику Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского (ЦАГИ) Валерию Голубкину, обвиняемого в госизмене.

Ученый к тому времени проведет в СИЗО почти год, сказал "Интерфаксу" его адвокат Иван Павлов (признан в России СМИ-иноагентом).

Ранее в этот же день инициативная группа передала в администрацию президента почти 117 тыс. подписей, собранных под петицией с требованием освободить Голубкина из-под стражи.

Голубкин был задержан и арестован в апреле 2021 года. По сведениям его защиты, следствие считает, что в ноябре 2018 года по указанию своего начальника ученый передал Йохану Стиланту из европейского ESA-ESTEC - координатору проекта Hexafly-Int, в котором участвовал ЦАГИ, - отчеты о проделанной работе.

До задержания Голубкин был в ведущим научным сотрудником в отделе №11 научно-исследовательского отделения 2 (НИО-2). Начальник этого отдела Анатолий Губанов был в декабре 2020 года арестован по делу о госизмене.

Hexafly-Int (High-Speed Experimental FLY Vehicles - INTernational), согласно официальной информации, - проект 7-й Европейской рамочной программы по исследованиям концепции пассажирского самолета на водородном топливе, способного летать на больших скоростях. Проект стартовал в 2014 году и была завершен в 2019 году. В проекте участвовали европейские, российские и австралийские центры, координатором выступало находящееся во Франции Европейское космическое агентство (ESA).